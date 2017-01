Angola: La Police nationale clarifie le cas "baronne de Kilamba"

Luanda — Le commandement de Luanda de la Police nationale éclairci que la remise en liberté, la dernière semaine, de la citoyenne Nucia de Almeida Baptista, dite Baronne de Kilamba, accusée de crime d'escroquerie à plus de 300 personnes, a été de la compétence du magistrat du ministère public.

Parlant à l'Angop, sur la base d'un certain nombre de plaintes du public, selon lesquelles l'accusée a été libérée illégalement par la police nationale, le commandement de la police indiqué que "ce n'est pas la compétence de la corporation de décider la remise en liberté de tout citoyen arrêté à la suite d'une plainte".

A rappeler que Nucia de Almeida Baptista est accusée d'escroquerie à plus de 300 citoyens sous prétexte de faciliter l'acquisition d'appartements et de magasins dans la Centralisation de Kilamba entre 2013 et 2014, dont valeur est estimé à environ deux millions de dollars, et ayant fui vers la République Namibie.

Dans l'entre-temps, la semaine dernière, en raison de la mort de sa mère, à Luanda, Nucia est rentrée au pays, a été arrêtée par les personnes lésées et remise aux autorités policière dans le poste de police de Kilamba, où elle a été libérée plus tard, ce qui a provoqué plusieurs manifestations et interprétations des personnes touchées.