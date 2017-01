Algérie: Perturbations climatiques - La Sûreté nationale se déploie pour désenclaver certaines régions isolées du pays

Après Libreville, Franceville et les deux premières rencontres du groupe B. A l'affiche un… Plus »

"Une cellule de crise a été créée au niveau des différentes sûretés de wilayas pour une meilleure coordination des efforts conformément aux plans sécuritaires retenus en pareille conjoncture tout en se référant aux bulletins météo spéciaux afin d'établir les points noirs et obstacles qui entravent ou paralysent le trafic routier et de veiller au bon déroulement de ces opérations.

Des chasse-neige ont été utilisés pour ouvrir les routes menant vers les cités ainsi que des ambulances pour le transport des malades et des cas d'urgence vers les hôpitaux et différents centres de santé.

La DGSN a donné des "instructions urgentes à l'ensemble des membres de la sûreté nationale à travers le pays afin de mobiliser tous les moyens matériels et humains pour apporter aide et assistance aux citoyens touchés par les perturbations climatiques enregistrées dans certaines régions qui ont connu d'importantes chutes de neige", précise le communiqué.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.