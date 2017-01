Algérie: Renouvellement des instances sportives - Appel au respect des dispositions légales et réglementaires

Alger — Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali a appelé, dimanche, les secrétaires généraux des Fédérations algériennes à faire appliquer et respecter les dispositions légales et réglementaires en vigueur, lors de l'opération de renouvellement des instances sportives nationales.

"Les dispositions légales et réglementaires qui régissent le processus de renouvellement des instances sportives nationales doivent être mises en évidence, lors des prochaines assemblées générales électives des fédérations", a insisté M. Ould Ali, lors de la réunion tenue avec les secrétaires généraux des fédérations sportives nationales, au siège de son département.

Au cours de cette rencontre, à laquelle ont également assisté les cadres du ministère et le président du Comité olympique et sportif algérien (COA), Mustapha Berraf, le premier responsable du secteur a tenu à sensibiliser les SG de l'ensemble des fédérations sur l'importance du travail qui les attend durant l'opération de préparation et d'organisation des prochaines assemblées.

"La rencontre d'aujourd'hui est à la fois capitale et très importante. Elle constitue une étape prépondérante dans le processus de renouvellement des fédérations sportives (...) C'est pour cela que j'insiste sur la responsabilité qui vous incombe dans cette opération et aussi sur l'étape de transition qui est très sensible. Vous êtes les garants de la réussite du processus", a lancé le ministre à l'adresse des SG des fédérations.

Les secrétaires généraux présents ont été destinataires de toutes les informations, aspects et mesures en relation avec l'organisation et la gestion des deux assemblées (ordinaire et élective).

"Nous tenons, en collaboration avec le COA, à faire respecter les dispositions de la loi et du décret exécutif. Des instruments de suivi et de contrôle du processus de renouvellement seront mis en place", a conclu le ministre de la Jeunesse et des Sports.