Algérie: Intempéries - Plusieurs routes coupées, les collectivités locales mobilisées

Après Libreville, Franceville et les deux premières rencontres du groupe B. A l'affiche un… Plus »

Selon un bulletin météorologique spécial (BMS) émis dimanche par l'Office national de météorologie, des chutes de neige continueront d'affecter les reliefs du centre et de l'est du pays dépassant les 800 mètres d'altitude.

Par ailleurs, un bilan de la Gendarmerie nationale fait état de 4 personnes décédées et de 23 autres blessées dans 18 accidents de la route, survenus dans plusieurs régions du pays au cours des dernières 24h à cause des intempéries.

Alger — Les chutes de neige enregistrées ces dernières 24 heures, ont occasionné la coupure de plusieurs routes dans des wilayas du Centre et de l'Est du pays, une situation face à laquelle les collectivités locales et les corps de sécurité ont mobilisé tous les moyens pour rétablir le trafic routier et assister les usagers.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.