Sénégal: CAN 2017 - Zoom sur les Lions

Premiers au classement africain selon l'indice de la FIFA, les Lions du Sénégal seront très attendus après leur parcours sans faute lors des éliminatoires de la CAN 2017: six victoires en autant de matches.

Les Sénégalais entament cette compétition en affrontant leur bête noire, la Tunisie. Cheikhou Kouyaté et ses partenaires devront se méfier de cette formation tunisienne qui figure parmi les favoris de la poule B très relevée. Les Lions sont déterminés à réussir leur entrée en matière.

Le Sénégal dispose de joueurs de haut niveau, dont quelques-uns évoluent dans de gros clubs européens tels Koulibaly et Mané. L'expérimenté Moussa Sow et le jeune Baldé Keita font également partie des footballeurs à suivre lors de cette CAN 2017. Jamais titré dans l'histoire de la compétition, le Sénégal pourrait bien soulever le Graal en février prochain. Les Lions de la Teranga devront toutefois se sortir d'un groupe très relevé, qui compte non seulement l'Algérie, mais aussi la Tunisie, outsider potentiel.

Historique

Comme lors des éditions 2012 et 2015, les Lions de la Teranga arrivent gonflés à bloc après des qualifications très convaincantes. Eliminés au premier tour il y a deux ans comme en 2012, les hommes d'Aliou Cissé sont bien décidés à faire mentir le dicton « jamais deux sans trois ».

Quatre fois éliminés dès le premier tour (1965, 1968, 1986, 2008, 2012), quatre fois quart-de-finalistes (1992, 1994, 2000, 2004), deux fois quatrièmes (1990, 2006) et une fois finalistes (2002), les protégés d'Aliou Cissé auront à cœur de réaliser enfin l'exploit au Gabon et de ramener pour la première fois le sacre final à Dakar.

La Route vers la CAN 2017

Les Lions du Sénégal sont la seule équipe à avoir fait le plein des points pendant les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) Gabon 2017. Cette équipe a terminé en tête d'un groupe composé du Cap Vert, du Niger et du Burundi avec un impressionnant total de 18 points sur 18.

Les coéquipiers de Sadio Mané n'auront finalement que très peu tremblé durant ces éliminatoires remportant cinq matches sur six avec deux buts d'écart (Sénégal 3-1 Burundi, Namibie 0-2 Sénégal, Sénégal 2-0 Niger, Burundi 0-2 Sénégal et Sénégal 2-0 Namibie). L'unique match où les Sénégalais ont été quelque peu accrochés, ce fut face au Niger, 2-1 à l'extérieur.

La star : Sadio Mané

Aliou Cissé, sélectionneur des Lions de la Teranga du Sénégal, mise sur les qualités offensives de Sadio Mané, l'attaquant de Liverpool. Avec les Red de Liverpool, Sadio Mané respire la grande forme. A son actif, 8 buts en 19 matches disputés en Angleterre. Avec les Red de Liverpool, Sadio Mané a réalisé une première partie de saison tonitruante. Sadio Mané sera donc le meneur de jeu des Lions de la Teranga pour faire briller l'équipe au Gabon.

Joueur à suivre : Diao Baldé Keita

Un temps annoncé incertain pour la CAN 2017, Diao Baldé Keita sera bel et bien présent au Gabon. Il avait inauguré sa première sélection le 26 mars 2016 contre le Niger en match de qualification pour la CAN 2017. En ouvrant le score pour les Lions avec son premier but pour sa troisième sélection, Diao Baldé a marqué son territoire en équipe nationale du Sénégal.

Extrêmement rapide et polyvalent, le feu follet sénégalais avait son histoire à écrire d'une plus belle manière avec les Lions en se battant pour le pays de ses parents. Et il commence à bien le faire avec ses dribbles et ses courses folles. Keita Baldé n'est pas tout à fait un joueur comme les autres. À même pas vingt ans, le joueur s'affirme alors comme l'un des atouts provocateurs de la Lazio, où son goût du un-contre-un, sa vitesse de course et ses dribbles éclair, magnifiés par un coup de rein et un crochet extérieur démoniaque, font de lui un joueur de rupture unique.