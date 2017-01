Algérie: Les méthodes d'accompagnement du développement par la Protection civile en débat à Bouira

Après Libreville, Franceville et les deux premières rencontres du groupe B. A l'affiche un… Plus »

La rencontre permettra également aux participants "d'engager une réflexion pour la simplification des procédures de délivrance des avis de la protection civile, et ce en prévision de l'adoption de la nouvelle loi relative aux règles générales de prévention des risques d'incendies et de panique", a ajouté le colonel Nechab au cours de la conférence de presse.

S'inscrivant également dans le cadre de l'application des instructions issues des réunions ayant regroupé en novembre dernier le gouvernement avec les walis, cette rencontre vise, entre autres, à clarifier et renforcer le rôle des services de prévention de la protection civile dans le développement local et la promotion des investissements, a-t-il souligné.

Ces journées qu'abrite la direction locale de la protection civile de Bouira, s'inscrit dans le cadre du plan de développement du secteur initié par le directeur général de la Protection civile, le colonel Mustapha Lahbiri, et particulièrement dans le domaine de la prévention des risques d'incendies et de panique dans les établissements recevant du public et les établissements classés, a expliqué le colonel Nechab à la presse.

