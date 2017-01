Afrique: CAN 2017 - Aubameyang « Ce n'est pas idéal pour commencer »

Auteur de l'unique but du Gabon contre la Guinée Bissau en ouverture de la CAN 2017, Pierre-Emerick Aubameyang a malheureusement vu la Guinée Bissau égaliser dans les arrêts de jeu. Au micro de beIN Sports, l'attaquant du Borussia Dortmund a regretté ce match nul.

« Ce n'est pas idéal pour commencer. La première mi-temps a été difficile. On a commencé avec un peu de stress, on était un peu tendus. Mais en deuxième période, on s'est libérés. Malheureusement à la fin, on prend un but qu'on ne devait pas prendre. Il y a d'abord une faute qu'on ne doit pas faire. Ça nous apprendra à ne pas répéter les mêmes erreurs », a-t-il dit.

Toutefois, Aubameyang ne se laisse pas décourager par la situation.

« On va faire avec et aller chercher deux autres victoires. On reste positifs. On est chez nous. On a fait une erreur, à nous de rectifier le tir et de gagner le prochain match ».