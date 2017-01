Afrique: CAN 2017 Kouyaté « Nous sommes motivés et on a faim »

Alors que le Sénégal affronte la Tunisie ce soir dans la seconde rencontre du groupe B de la CAN 2017, Cheikhou Kouyaté se montre confiant. Tout comme son entraîneur, le joueur de West Ham pense que les Lions de la Téranga ont grandi et ne répéteront plus les erreurs des CAN précédentes.

« Nous avons grandi, on ne fera plus les mêmes erreurs d'autant que l'équipe joue ensemble depuis 2015. Nous avons gagné en maturité, expérience et les errements qu'on avait, je ne pense pas qu'on va les répéter », a dit Kouyaté en conférence de presse d'avant-match dans des propos relayés par Wiwsports. « Nous sommes motivés et on a faim. Nous sommes prêts à nous battre, donner tout pour arriver à nos fins », a-t-il conclu.