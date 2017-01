Afrique: CAN 2017 - Zoom sur les Aigles de Carthage

Premier gros duel dans cette CAN 2017 ! La Tunisie et le Sénégal s'affrontent en ouverture du relevé groupe B de la compétition. Un duel déjà primordial pour les deux nations, puisque par la suite il faudra faire face à la terrible Algérie de Riyad Mahrez.

Depuis 2004 et son titre continental à la maison, la Tunisie se cherche. Qualifiés in-extremis pour la compétition, les Aigles de Carthage possèdent pourtant un groupe solide. Tombés dans un groupe B également composé du Sénégal, de l'Algérie ainsi que des Zimbabwéens, les hommes d'Henry Kasperczak vont devoir considérablement élever leur niveau de jeu s'ils comptent jouer un rôle au Gabon. On se souvient d'Aymen Abdennour ou encore de Wahbi Khazri fous de rage dans le stade de Bata lors du quart de finale perdu face à la Guinée équatoriale en 2015. Un penalty inexistant dans les arrêts de jeu avait électrisé la rencontre alors que la Tunisie menait 1-0. Balboa, auteur de l'égalisation, inscrivait ensuite un splendide coup franc qui offrait une inédite place dans le dernier carré au pays-hôte de cette CAN 2015.

Ainsi, la Tunisie est au grand complet, du côté de ses stars, à la CAN 2017. En effet, les têtes d'affiche tunisiennes évoluant dans les championnats européens, le défenseur Aymen Abdennour (Valence CF) et les milieux offensifs Wahbi Khazri (Sunderland) et Naïm Sliti (Lille), figurent sans surprise dans la liste des 23 joueurs retenus mercredi pour la CAN 2017 (14 janvier-5 février).

La route vers le Gabon

Si la sélection tunisienne a attendu la dernière journée des éliminatoires afin de décrocher son billet pour cette CAN 2017 en battant une bien modeste équipe du Liberia, cela est en grande partie dû au fait que les Aigles de Carthage et leur staff ont entamés une importante reconstruction après l'échec de la précédente édition Equato-guinéenne.

Historique

Avec une sélection nationale n'ayant plus atteint le dernier carré de la Coupe d'Afrique des Nations depuis 2004 et sa victoire à domicile, la Tunisie se retrouve années après années reléguée à un simple statut d'outsider, avec parfois même des difficultés à passer la phase de groupes de la compétition.

Vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2004

Finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations 1996

Finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations 1965

La Star

Chez les Aigles de Carthage, la star c'est l'équipe. La Tunisie a pour avantage son homogénéité puisque l'équipe est construite autour des joueurs évoluant sur l'échiquier national.

Le joueur à suivre

Naim Sliti, devenu récemment titulaire à Lille, peut s'imposer comme le véritable maître à jouer de cette équipe tunisienne durant cette compétition. Le milieu de terrain va disputer sa première CAN lui qui a fait son baptême de feu chez les Aigle de Carthage lors de la première journée des éliminatoires de la CAN 2017 face au Djibouti et avait marqué un but.