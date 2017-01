Afrique: CAN 2017 - Zoom sur les Fennecs

One, two, three... revoilà l'Algérie à la CAN 2017 ! Meilleure formation des éliminatoires avec un bilan de 5 victoires et un nul en six matchs, la formation de Georges Leekens n'envisage rien d'autre que le titre au Gabon.

Les Fennecs disposent d'un potentiel supérieur à l'immense majorité des autres sélections du continent et peuvent notamment compter sur la forme étincelante de leur meneur Riyad Mahrez, récemment auréolé du titre de joueur africain de l'année 2016. Avec Riyad Mahrez, la sélection algérienne peut rivaliser avec les meilleures du continent (Côte d'Ivoire, Ghana) à condition de sortir indemne de ce groupe B de la CAN 2017.

Positionnés dans le même groupe que la Tunisie et le Sénégal, Slimani et compagnie auront d'ailleurs fort à faire pour voir les quarts de finale. Pas le droit à l'erreur donc dans ce premier match face au Zimbabwe, un adversaire loin du niveau des Algériens et qui est encore un peu tendre lorsqu'il s'agit de disputer une grande compétition internationale. Les hommes de Georges Leekens qui courent après leur deuxième titre continental après celui décroché à domicile en 1990, semblent déjà en forme puisqu'ils ont battu la Mauritanie (6-0) en match de préparation.

La route vers le Gabon

Les Algériens sont sortis avec cinq victoires et un match nul lors des éliminatoires et ils entrent dans cette CAN 2017 dans la peau d'un champion. Même s'ils se donnent à fond dans cette poule appelée aussi groupe de la mort, les Fennecs doivent garder leurs chances intactes et aborder chaque match avec un esprit de gagneur.

Historique

Forte de ses 17 participations à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), l'Algérie n'a connu qu'un seul sacre en 1990.

Vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations (Algérie 1990)

Finaliste de la Coupe d'Afrique des nations (Nigeria 1980)

Troisième de la Coupe d'Afrique des nations (Côte d'Ivoire 1984)

Troisième de la Coupe d'Afrique des nations (Maroc 1988)

Quatrième de la Coupe d'Afrique des nations en 1982 (Libye) et 2010 (Angola)

La Star

Les Fennecs, qui sont un favori pour le titre dans cette CAN, disposent d'un effectif très solide à l'instar de Riyad Mahrez la coqueluche de leicester City, élu meilleur joueur de Premier League.

Le joueur à suivre

Oublié lors de la première publication de la liste élargie, le milieu de terrain offensif d'Anderlecht Sofiane Hanni qui a été rajouté après sera belle et présent à la CAN 2017. Le milieu de terrain offensif d'Anderlecht, Soulier d'ébène belge la saison dernière avec Malines, voit son excellente première partie d'exercice récompensée. En 19 rencontres de Jupiler League, l'ancien Nantais a marqué 6 buts et délivré 5 passes décisives. Sofiane Hanni pourrait être un acteur important de cette compétition avec l'Algérie.