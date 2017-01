Afrique: Claude Le Roy - Docteur CAN, acte 9 !

La CAN n'a plus véritablement de secret pour lui. Claude Le Roy est au Gabon à sa 9è participation à la Coupe d'Afrique des nations. S'il était déjà adoubé d'un surnom de « Sorcier blanc », le technicien français va devoir faire avec celui de Docteur CAN.

Claude Le Roy c'est une référence en Afrique. S'il n'a remporté qu'un seul trophée avec le Cameroun en 1988, le technicien français a toujours emmené au-déla du premier tour toutes ses sélections à l'exception de la RD Congo en 2013. A son actif, des demi-finales avec le Sénégal 1990 et le Ghana 2008 et une Coupe du monde avec les Lions indomptables en 1998. Sa passion pour le ballon rond et le continent ne sont plus à démontrer. Partout où il est passé, Le Roy a su imposer sa rigueur au service du football dans le pays.

L'ancien coach de Strasbourg ou encore d'Oman est également un faiseur de grands entraineurs. Sous sa mène de par le passé, Hervé Renard vainqueur à deux reprises de la CAN (Zambie en 2012 et Côte d'Ivoire en 2015) et désormais à la tête du Maroc. Une équipe que le Roy va retrouver au Gabon dans le groupe C. Et également Florent Ibenge, actuel patron des Léopards, qu'il a eu comme adjoint en RD Congo.

Sélectionneur du Togo depuis avril 2016, le «Sorcier blanc» compte remettre les Eperviers sur l'échiquier continental et mondial. Un pays dont le football a souffert pendant plusieurs années d'interminables crises au sein de sa fédération.