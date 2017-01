Afrique: CAN 2017 - Tunisie-Sénégal, une rencontre déjà décisive !

Les équipes de Tunisie et du Sénégal entament la CAN 2017 l'une face à l'autre, ce dimanche 15 janvier à Franceville à partir de 19 heures GMT. Pour les Lions de la Teranga il s'agira de tourner la page de la CAN 2015 en Guinée équatoriale où ils étaient sortis dès le premier tour. Le Sénégal, qui a fait une belle prestation en phase éliminatoire de la CAN 2017, misera sur Sadjio Mané l'attaquant de Liverpool pour faire la différence.

Du côté de la Tunisie on comptera non seulement sur le bloc d'équipe et le collectif mais aussi sur la technique de Khaizri et du défenseur de Valence Abdemour pour bien débuter cette messe de football africain.

Ce duel entre « Lions de la Teranga » et « Aigles de Carthage », à cette CAN 2017, aura un parfum de revanche pour les Sénégalais qui courent derrière leur premier succès contre les Tunisiens en CAN.