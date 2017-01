Algérie: Il y a beaucoup de possibilités pour renforcer la coopération algéro-néerlandaise (MAE Pays-Bas)

Paris — Le ministre néerlandais des Affaires étrangères, Bert Koenders, a affirmé dimanche à Paris qu'il y a beaucoup de possibilités pour renforcer la coopération entre l'Algérie et les Pays-Bas, relevant qu'il existe dans ce sens plusieurs contacts entre les deux pays.

"Je voudrais juste dire l'importance que nous attachons aux relations entre les Pays-Bas et l'Algérie. Nous avons beaucoup travaillé ensemble, Lamamra et moi-même, et je crois qu'il y a beaucoup de possibilités de renforcer plus notre travail dans le domaine de l'économie, de la création d'emplois", a précisé le ministre néerlandais, à l'issue de son entretien avec le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra.

"Nous avons déjà beaucoup de contacts entre nos deux pays, même au niveau de la politique régionale. Je suis très reconnaissant du travail de l'Algérie au Mali et en Libye", a-t-il ajouté, soulignant le rôle "très important" joué par l'Algérie dans le règlement de ces deux conflits.

Il a indiqué qu'en sa qualité également d'ambassadeur à l'Union européenne, qu'une relation "étroite et équitable" entre l'Algérie et l'Europe est sa "priorité".

Concernant la conférence internationale pour la paix au Proche-Orient, le ministre néerlandais a affirmé que pour les Pays-Bas, "le plus important est de soutenir l'initiative" pour la relance des négociations entre les Palestiniens et les Israéliens, relevant le contexte "très difficile" et "stratégique" au Proche-Orient.

"Le droit des Palestiniens pour un Etat est clair et je pense qu'au courant de l'année 2017, au niveau des Etats, une solution équilibrée pour un Etat palestinien verra le jour", ajoutant que son pays "était dans un certain temps dans l'autre côté, mais maintenant dans le contexte des négociations, il va essayer de trouver le moment pour reconnaître l'Etat palestinien".

Par ailleurs, le chef de la diplomatie algérienne a eu des entretiens, toujours en marge de la conférence, avec son homologue français, Jean-Marc Ayrault. Les deux ministres ont évoqué la conférence internationale pour la paix au Proche-Orient et examiné les prochaines échéances dans le cadre des relations bilatérales, a indiqué à l'APS une source proche de la délégation algérienne.

Auparavant, Lamamra s'était entretenu avec le ministre mauritanien des Affaires étrangères et de la Coopération, Isselkou Ould Ahmed Izid Bih.