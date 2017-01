Ile Maurice: Ces maillons forts du trafic

Peroomal Veeren, Alain Emilien et Siddick Islam. Ces trois détenus, qui purgent actuellement de longues peines d'emprisonnement à la prison de Beau-Bassin, sont considérés comme les maillons forts du réseau de trafic de drogue. Ils feraient tourner le marché derrière les barreaux. Le défunt policier Hureechand aurait d'ailleurs été le contact de deux de ces prisonniers.

Peroomal Veeren, alias Gro Veeren

Cet homme de 40 ans, purge une peine d'emprisonnement de 34 ans pour «possession of dangerous drugs for the purpose of distribution» depuis avril 2010. Mais ses premiers démêlés avec la justice remontent à 2000. Il avait été arrêté après que des objets volés avaient été retrouvés sur lui. En 2014, Gro Veeren a été transféré à l'Eastern High Security Prison de Melrose. Mais il a refait parler de lui l'année dernière, lors de sa fête d'anniversaire. Il est soupçonné d'y avoir distribué de la drogue, ce jour-là. Ce qui lui vaut un nouveau transfert vers la prison centrale, à Beau-Bassin. Lors de la fouille de la cellule du quadragénaire, les limiers de l'ADSU tombent sur une chaîne en or valant Rs 1 million. Peroomal Veeren estime, lui, que celle-ci est un objet religieux.

Alain Louis Emilien, aussi appelé Very Good

En juin 1997, Very Good avait été condamné, une première fois, à 3 ans de prison pour trafic d'héroïne. Il avait été arrêté avec un complice à bord d'une voiture à St-Pierre, le 23 novembre 1996. Il était en compagnie d'un autre trafiquant. Les policiers leur avaient demandé de s'arrêter pour un contrôle de routine et, en fouillant la voiture, ils avaient découvert un paquet contenant 85 doses d'héroïne. Alain Louis émilien avait, dans un premier temps, nié les faits qui lui étaient reprochés. Puis lors de sa déposition, il devait affirmer qu'il était non pas trafiquant, mais simple consommateur de drogue. De plus, son nom a été cité dans l'affaire Gro Derek. Very Good a été inculpé dans une autre affaire pour laquelle il purge actuellement une autre peine d'emprisonnement à la prison de Melrose et qui s'achèvera en 2021. Il est considéré comme étant le nº 2 des contacts locaux de James Mukusa Kanamwanje.

Siddick Islam, dit Ti Ner

Cet habitant de morcellement Manick, Le Hochet, Terre-Rouge, a été arrêté le 4 avril 2006. Il était soupçonné d'avoir tenté de prendre livraison de 1 894,8 grammes d'héroïne d'une valeur de Rs 20 millions, avec l'aide d'un complice, le 15 mars 2006. La drogue avait été dissimulée dans trois sachets, sous deux sièges du vol MK 282 d'Air Mauritius, en provenance de Nairobi, Kenya. Le complice avait été arrêté le même jour alors que Ti Ner avait pu prendre la fuite. Recherché par la police, l'habitant de Terre-Rouge avait fini par se présenter au poste de police et avait produit un alibi. Mais celui-ci ayant été rejeté par le magistrat, Ti Ner a été condamné à 30 ans de prison, le 28 juin 2007. Ti Ner est marié à Naserah Vavra, que l'on surnomme la reine de Plaine-Verte. Elle est aussi connue pour ses démêlés avec la justice.

