Ile Maurice: Cannabis, héroïne et Subutex - Les drogues les plus consommées à Maurice

Durant ces trois dernières années, la police a constaté que le cannabis, l'héroïne et le Subutex sont les drogues les plus consommées à Maurice.

Selon cette même observation réalisée au quartier général de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) aux Casernes centrales, il y a eu une émergence des drogues synthétiques à Maurice. Ce qui représente une autre menace pour les toxicomanes et pour les jeunes qui s'adonnent de plus en plus à la consommation de drogue. L'an dernier, 2 395 affaires de drogue, dont 598 cas concernant la culture de cannabis, ont été recensées par la police. Mais les présumés cultivateurs, eux, restent inconnus.

L'express consacre un dossier au trafic de drogues dures et ses ravages à Maurice. C'est de la prison centrale que s'organise le trafic d'héroïne. Un cerveau ougandais alimente les trois plus gros trafiquants de Maurice. Ces "grossistes", avec l'appui de quelques hommes de loi, gèrent leurs trafics et millions et contrôlent, à distance, leurs lieutenants, tels Ashish Dayal...

Ce dossier a été réalisé par un collectif de journalistes de l'express. Pour des raisons de sécurité et d'opérabilité, et en fonction des autres papiers à venir, nous avons choisi de ne pas signer les articles.