Ile Maurice: Le prix de l'huile flambe, les esprits s'échauffent

À partir d'aujourd'hui, le litre d'huile coûtera Rs 3,60 plus cher. Cela s'explique, selon les autorités, par la hausse des matières premières sur le marché international, conjuguée à l'appréciation du dollar. Dans la rue, la grogne se fait déjà entendre.

Sylvana Duval

«Le caddie de la ménagère devient de plus en plus lourd financièrement. Les hausses de prix commencent à toucher aux aliments de base et elles se font en catimini sans que le consommateur en soit averti. Avec la compensation salariale qui était de Rs 200, cela commence à devenir de plus en plus dur de faire ses courses.»

Marie Raynal

«Si cela pousse les gens à utiliser moins d'huile, cela pourrait être une bonne chose, surtout que les problèmes de santé liés au cholestérol à Maurice sont légion. Bien évidemment, les hausses sont toujours mal perçues mais il faut relativiser. Ceux qui sont au bas de l'échelle vont encore souffrir alors que les plus aisés n'y verront que du feu.»

Naseem Peerbaye

«Le peuple souffre déjà. Cette augmentation ne vient pas arranger les choses. On va payer plus cher pour des denrées de base. En plus, si le prix de l'huile monte, cela aura des répercussions sur plusieurs autres produits. Au final, c'est nous qui allons devoir payer plus cher pour tout !»

Shulina Tanacoor

«Encore des hausses ? Ce n'était pas la peine de baisser le prix du gaz si c'est pour tout augmenter par la suite. Je suis consciente du fait que cela dépend de tout ce qui se passe sur le marché international, mais il doit y avoir des mesures au niveau local pour amortir les coûts. Plus de trois roupies par litre, ce n'est pas rien. Pour une famille au bas de l'échelle, cela veut dire moins d'huile par mois car elle ne pourra se le permettre.»

Ibrahim Gunny

«Comme d'habitude, tous les prix prennent l'ascenseur. Comme la population ne peut rien faire contre, il faut songer à se tourner vers des alternatives. Dans le passé, nos grands-parents utilisaient le ghee. Aujourd'hui, son utilisation est peu répandue alors que c'est nettement plus sain que l'huile végétale. Souvent, elle est mélangée à l'huile de palme, qui est néfaste pour la santé et l'environnement.»