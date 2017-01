Afrique de l'Ouest: Sommet de Davos en Suisse

« En plus, nous avons d'autres projets comme celui de la cantine scolaire et les mets locaux. Au cours de notre séjour, nous nous sommes attachés les services d'un grand cuisinier qui nous a proposé des plats succulents à base de produits locaux comme le fromage « modezarela » fait à Dori » a précisé le directeur régional du PAM.

Selon ses explications, ce projet permet de nourrir les enfants de la région et de créer des emplois pour les hommes et les femmes de Dori sur toute la chaîne de production (de la collecte jusqu'au produit fini).

Pour le compte de l'Afrique de l'Ouest, c'est la ville de Dori qui a été à l'honneur en réunissant des membres du gouvernement burkinabè, des représentants des Nations unies, des partenaires techniques et financiers tels que le Canada et l'Allemagne et d'autres structures, pour préparer ledit sommet. Le point de la rencontre a été fait au chef du gouvernement burkinabè, le jeudi 12 janvier 2017 à la primature.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.