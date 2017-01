Burkina Faso: Roch Kaboré aux Burkinabè vivant au Mali

Il a aussi souhaité une réforme du système éducatif et une concertation entre le ministre en charge de la formation professionnelle, Jean-Claude Bouda, présent à la rencontre, et les banques pour l'insertion socioéconomique des jeunes et des diplômés.

Sur la question des lotissements et des logements sociaux, Roch Marc Christian Kaboré a assuré que des dispositions seront prises par le ministère en charge de l'urbanisme, «car si tu dors sur la natte du voisin, tu dors à terre». Le chef de l'Etat a expliqué que les prix du carburant et du ciment ont connu des baisses en 2016.

Après ces déclarations, les participants ont soumis au chef de l'Etat leurs doléances. Ces préoccupations se concentrent autour des tracasseries policières, de l'impossibilité d'avoir la double nationalité, de la lutte contre le terrorisme, de la prise en compte de la diaspora dans les lotissements et les logements sociaux, des Koglweogo, de la cherté des matériaux de construction et des vivres.

Au plan judiciaire, il a assuré à l'assistance que l'année 2017 devrait permettre de faire la lumière sur plusieurs crimes politiques et économiques, notamment les affaires Thomas Sankara, Norbert Zongo et du putsch manqué.

Selon l'ambassadeur Lougué, un million et demie de ressortissants burkinabè vivent en parfaite harmonie avec leurs frères maliens. Le président du Faso a passé en revue les grands chantiers du pays et a avancé les perspectives pour l'année 2017.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.