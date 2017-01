Algérie: Enseignement supérieur - Généraliser l'autoévaluation, un impératif pour gagner le pari de la qualité

Par ailleurs, le ministre a affirmé que le premier rapport de l'opération d'autoévaluation dans le secteur de l'enseignement supérieur qui sera remis au président de l'université et son administration" sera finalisé dans six mois".

Le ministre a souligné que "les membres des cellules de garantie de la qualité ont été dotés d'un document nécessaire à l'autoévaluation et que des spécialistes avaient bénéficié d'une formation au niveau de l'école nationale supérieur du management de Koléa en vue d'encadrer les membres de l'agence de garantie de la qualité et de certification".

L'atelier de l'opération de généralisation de l'autoévaluation permettra, a-t-il ajouté, de déterminer les points forts et les points faibles, ainsi que les opportunités offertes et les obstacles que rencontrent les établissements universitaires afin de permettre aux parties prenantes, notamment la tutelle, d'élaborer un plan d'action visant à traiter tous ces dysfonctionnement, améliorer le niveau de l'enseignement universitaire et développer les programmes de formation".

