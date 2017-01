Algérie: Développement local - Lancement lundi du programme CapDel à Alger

Alger — Le programme de renforcement des acteurs de développement local/communes modèle (CapDel) sera lancé, lundi à Alger, lors d'une cérémonie organisée par le ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales, la Délégation de l'Union européenne et le Programme des Nations-Unies pour le développement (PNUD).

"Le programme CapDel vise à renforcer les capacités des autorités locales et de la société civile comme acteurs de développement local", indique dimanche un communiqué du PNUD-Algérie, ajoutant que ce programme vise aussi à "améliorer les systèmes de planification stratégique et de démocratie locale en y intégrant notamment les femmes et les jeunes et leur articulation avec les différents niveaux de gouvernance communal, wilayal et régional".

Ce programme appuiera techniquement et financièrement les autorités locales, la société civile, les femmes et les jeunes dans la réponse à leurs priorités en termes d'amélioration des opportunités économiques et d'accès à des services administratifs et sociaux de qualité, explique la même source

L'initiative de ce programme opèrera dans les communes pilotes représentatives sélectionnées au niveau de toutes les régions du pays pour renforcer leurs capacités et les outils et mécanismes à leur disposition pour assurer leur rôle de gouvernance et de développement local, en modernisant et en améliorant les services aux citoyens, note le PNUD.

Les communes pilotes sont identifiées pour être représentatives de différentes priorités, de la diversité typologique et des spécificités géographiques, démographiques, culturelles, sociales, économiques et écologiques des communes en Algérie.

Le programme CapDel est financé par le gouvernement à hauteur de 2,9 millions de dollars, l'UE avec 7,7 millions d'euros et le PNUD avec 200.000 dollars, précise la même source.