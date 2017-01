Burkina Faso: Société générale, SFI et BNP Paribas filent le coton de SOFITEX pour 90 millions d'euros

La Société Burkinabè des Fibres Textiles société au capital de 19.528.000.000 de F CFA est le leader national du coton. Créée en 1979 pour remplacer la Compagnie Française pour le Développement Textile (CFDT), la SOFITEX assure 85% de la production cotonnière du Burkina Faso. Ses principales activités s'articulent autour de l'appui conseils aux cotonculteurs, l'achat, le transport et l'égrenage du coton, concomitamment avec l'approvisionnement des producteurs en intrants agricoles et le soutien qu'elle apporte à la recherche scientifique.

La culture du coton au Burkina Faso impact directement près de 400 000 ménages, et contribue pour environ 4 % au Produit Intérieur Brut (PIB) et pour 17,5 % aux recettes d'exportations de ce pays.

La SOFITEX Burkina prend de l'épaisseur et inspire confiance aux majors bancaires dans la mise à disposition de ligne de financement de sa campagne cotonnière 2016-2017. Le géant du textile burkinabé s'apprête à signer le mercredi 18 janvier à Paris, une convention de financement avec un pool de banques internationales constitué de deux multinationales françaises ( Société Générale et BNP Paribas ) et de la Société Internationale de Financement , filiale de la Banque mondiale, dédiée au secteur privé. Selon un communiqué de la compagnie parvenue à Confidentiel Afrique, cette campagne cotonnière 2016/2017, devra mobiliser quelque 90 millions d'euros que ces banques vont injecter dans le circuit de la production de coton au Burkina Faso, pour compléter le financement assuré par les banques nationales.

