Sénégal: Adama Barrow à Dakar - La Cédéao joue serré

Faudra-t-il en venir à la force, si Jammeh n'obtempère pas ? C'est possible, dit notre source. Les états-majors de tous les pays de la Cédéao, sauf la Gambie, sont en concertation depuis plusieurs semaines à Abuja et ont mis au point un plan d'intervention militaire dans lequel le Sénégal jouerait un rôle primordial.

D'autant plus qu'Adama Barrow n'a aucun statut officiel avant l'investiture du 19 janvier. Et Macky Sall sait que Yahya Jammeh est prêt à sauter sur toute faute politique pour justifier son choix de refuser la victoire d'Adama Barrow.

« Il faut éviter de mettre de l'huile sur le feu », complète un cadre du ministère des Affaires étrangères. Pourquoi ce silence, cette discrétion ? Car ce séjour d'Adama Barrow va compliquer un peu plus des relations déjà extrêmement tendues entre Macky Sall et Yahya Jammeh.

Si Adama Barrow a voyagé dans l'avion présidentiel - à la demande de la Cédéao selon un proche du président Macky Sall - l'embarquement à Bamako comme le débarquement dans la nuit à Dakar, se sont déroulés dans le plus grand secret et à l'abri des regards, même de ceux de l'équipe du chef de l'Etat sénégalais. Invisible à l'arrivée, invisible depuis. Difficile de savoir où est logé Adama Barrow, il serait dans un grand hôtel de la place.

