Maroc: Le marché actions marocain signe sa meilleure croissance depuis 9 ans

Présentée comme une valeur de rendement, Marsa Maroc, qui bénéficie du positionnement géostratégique du Royaume au niveau du Grand Maghreb et de l'Afrique, tant en termes d'échanges commerciaux que de trafic de passagers, et jouit d'une situation financière équilibrée, a été plébiscitée par les investisseurs.

Par ailleurs, la publication note aussi qu'en plus de l'impact de l'appréciation de la valeur de quelques titres, cette progression intègre l'impact de l'augmentation du capital par conversion optionnelle des dividendes exceptionnels du distributeur automobile, Auto Hall, et l'introduction en bourse de la société d'exploitation portuaire Marsa Maroc.

Outre l'impact de l'amélioration des bénéfices des sociétés cotées en 2015 et au premier semestre 2016, la Place boursière casablancaise a particulièrement profité de l'orientation favorable des plus grandes capitalisations "Big-Cap", relèvent les analystes d'Upline Securities.

