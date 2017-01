Gabon 2017 - Parenthèse de foot pour pays en crise

Trois officiels malgaches sont présents à la CAN du Gabon. Plus »

Et si elles devaient sortir dès le premier tour, ça aggraverait le climat social, déjà délétère. On n'est pas loin de penser que l'avenir d'Ali est suspendu aux griffes des Panthères.

Passe encore si Aubameyang et ses coéquipiers remportaient le trophée, mais on reste dubitatif après le triste match nul (1-1) concédé face aux Bissau-Guinéens, alors que les Panthères pensaient ne faire qu'une bouchée de leurs adversaires du match d'ouverture.

Cela, étant donné qu'aux problèmes politiques nés du forcing de Bongo fils et compagnie se greffent les difficultés socio-économiques pour le Gabonais lambda, et Ali aurait tort de penser qu'il suffira de remplir les stades pour régler les problèmes.

C'est bien d'offrir le jeu au peuple, mais il faudrait bien qu'après le pain suive, pour reprendre ce vieux dicton de l'Antiquité romaine «panem et circenses», autrement dit le pain et le jeu.

S'ensuivent alors des violences et des manifestations, qui se poursuivent par cet appel (non suivi, sans doute) de Jean Ping - qui s'est aussi déclaré vainqueur- au boycott de la grand-messe du football sur le continent noir.

En effet, alors que tout semblait indiquer que c'est Jean Ping, le candidat soutenu par une coalition de l'opposition, qui avait gagné le scrutin, contre toute attente, c'est le patron du parti au pouvoir et président sortant qui est donné vainqueur par la Commission électorale dans un premier temps, puis par la Cour constitutionnelle dans un second temps.

Et pourtant, la présidentielle du 27 août dernier est passée par là, avec son lot de contestations et de violences postélectorales.

Certes, en volant au secours de la Confédération africaine de football (CAF) pour organiser la CAN, 5 ans seulement après avoir accueilli la fête du foot africain, en lieu et place de la Libye, les Gabonais ne s'imaginaient pas qu'ils seraient en crise au moment de l'événement.

La France n'a-t-elle pas réalisé au cours de la dernière Euro qu'elle a organisée en 2016 une recette de 1,22 milliard d'euros ? Même sur le plan politique, pour les dirigeants c'est souvent une occasion de relustrer une image ternie. Et s'agissant du Gabon, c'est encore plus vrai.

