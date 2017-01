Afrique: CAN 2017/Youssouf Mulumbu - « Il va falloir répondre présent » face au Maroc

Dans ce groupe C de la CAN 2017, la RD Congo vient se présenter comme un sérieux outsider. Médaillé de bronze de la dernière édition, Florent Ibenge, le sélectionneur des Léopards, et ses poulains ne voudront pas rester au premier tour. Ils mettront toutes les chances de leurs côté pour accéder aux ¼ de finales et tenter d'égaler la performance, voire, faire mieux.

Alors qu'ils avaient refusé de s'entrainer pour cause d'un problème de primes qui est désormais résolu, les Léopards se concentrent sur le match de demain face au Maroc.

« Le plus important aujourd'hui, c'est le terrain. Ces derniers jours, on a plus parlé de la RDC en termes de primes ou de grève. Maintenant, il va falloir se concentrer plus sur le foot, et notre adversaire le Maroc qui est une équipe redoutable. On a fait ce qu'on avait à faire, il va falloir répondre présent », a déclaré Youssouf Mulumbu, tout en espérant que la RDC, 3e lors de l'édition précédente, « va faire encore mieux » en 2017.

Dans ce groupe C de la CAN 2017, la RDC croisera le chemin de la Côte d'Ivoire qui l'avait privé de la finale en 2015. Les Léopards croisent également leur ancien sélectionneur (Claude Le Roy) qui a conduit l'équipe aux CAN 2012 et 2013.