Congo-Kinshasa: CAN 2017 - La sérénité de retour chez les Léopards

En grève depuis le vendredi pour non versement de primes dans le cadre de la CAN 2017 qui se dispute au Gabon, le calme semble de retour dans la troupe de Florent Ibengue.

Le capitaine de la RD Congo Youssouf Mulumbu a annoncé en conférence de presse d'avant match contre le Maroc prévu pour lundi 19 heures GMT que les «revendications ont été entendues» sur les primes pour la CAN 2017, enjeu qui avait conduit les joueurs à faire grève de l'entraînement vendredi soir, même s'il a exprimé ses regrets sur la forme, dimanche en conférence de presse.

«Les revendications ont été entendues. Aujourd'hui, on a discuté avec le ministre des Sports, la fédération. C'est vrai que peut-être cela a été mal pris mais en fin de compte, on s'est entendu et c'est le principal», a déclaré Mulumbu, lors de la conférence de presse d'avant match contre le Maroc, prévu lundi à Oyem (nord).

Pour rappel, la RD Congo est logée dans la poule C de la CAN 2017 basée à Oyem aux côtes des Eléphants de la Côte d'Ivoire, des Eperviers du Togo et des Lions de l'Atlas du Maroc.