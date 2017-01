Erythrée: Arrestations dans le milieu du showbiz

Selon un proche, ils seraient accusés de posséder des devises étrangères, d'avoir diffusé un film non censuré, et tous de travailler avec des étrangers. Il y a quelques semaines, ils auraient même été mis en garde par le tout-puissant ministère de l'Information.

C'est la chaîne de la fête, une sorte de petite MTV à l'érythréenne. C'est aussi la création d'une petite équipe qui filme, monte, chante et diffuse ses propres productions, et qui voyage entre l'Allemagne et l'Erythrée.

LYE-TV, c'est l'acronyme d'une chaîne YouTube très populaire parmi les jeunes érythréens, et qui veut dire « Love You Erena », « Nous t'aimons notre Erythrée ». Glamour, chansons, comédies romantiques, il n'est jamais question de politique ici.

Cinq personnalités du monde des arts ont été arrêtées ces derniers jours en Erythrée par les services de sécurité. Comme souvent dans ce pays très fermé de la Corne de l'Afrique, on ignore où et pourquoi ils sont détenus.

