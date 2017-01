Burkina Faso: Mise en œuvre du PNDES

A son avis, le PNDES, d'un coût de plus de 15 000 milliards de francs CFA, est un «bon» plan de développement, qui va conduire le Burkina Faso vers de lendemains meilleurs. Et sa conviction est que ce nouveau référentiel pourrait contribuer par exemple à la résorption du problème de chômage des jeunes.

Le CNPB, syndicat professionnel composé de 80 associations, de groupements, d'unions et de fédérations professionnelles issus des différents secteurs d'activités de l'économie, entend ainsi défendre les intérêts matériels et moraux de ses membres.

Le CNPB souhaite surtout l'accompagnement des entreprises victimes de casses et de pillages lors de l'insurrection populaire d'octobre 2014 et du coup d'Etat de septembre 2015, et la tenue effective de la rencontre gouvernement/ patronat attendue depuis 2013.

Nous avons été associés à l'élaboration dudit plan et à la conférence de Paris sur son financement », a indiqué le porte-parole du CNPB, le vice-président, chargé des relations extérieures et de la coopération, Dr Elie Justin Ouédraogo, à l'issue de l'entrevue à la Primature.

Le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, n'est pas insensible au soutien affiché du Conseil national du patronat burkinabè (CNPB) et de certaines organisations syndicales à la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social (PNDES).

Le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, a reçu tour à tour en audience, le vendredi 13 janvier 2017 à Ouagadougou, le patronat et les organisations syndicales soutenant la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social (PNDES).

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.