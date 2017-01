Madagascar: Tennis de table - Herley Ambinintsoarivelo reste aux commandes

Redoubler. « Nous allons redoubler d'efforts par rapport au mandat de 2013. Les formations des joueurs, arbitres, entraîneurs seront à renforcer et surtout la dotation en équipements des ligues pour permettre la vulgarisation de la discipline » a fait ressortir Herley. Cette année, le rendez-vous phare de la fédération est les Jeux de la Francophonie d'Abidjan du 21 au 30 juillet. Comme les pongistes malgaches n'étaient pas présents aux Jeux de Nice, ils devront passer par le tournoi éliminatoire en France au mois d'avril. Chaque pays envoie un pongiste chez les hommes et les dames selon le règlement. Le championnat national prévu en août se déroulera à Antsirabe ou à Antananarivo.

Tel est le verdict de l'assemblée générale élective de ladite fédération samedi au siège du Comité Olympique à Ivandry après le retrait des deux autres candidats. « La porte est ouverte pour ceux qui veulent apporter leur part de contribution pour le développement du tennis de table » a déclaré Herley. Une élection honorée de la présence du directeur du Sport Fédéral, Rosa Rakotozafy et de son équipe en tant que garant de la légalité et du respect des textes. « Le ministère n'entre pas dans les détails électoraux, mais constate si le code électoral a été respecté, vérifie les certificats de conformité. Nous recevons les requêtes de tous les candidats » a indiqué Rosa Rakotozafy.

Ayant déjà l'expérience régionale avec les Jeux de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l'Océan Indien (CJSOI), la fédération malgache de tennis de table (FMTT) vise le sommet continental. « La confédération africaine nous a déjà sollicité pour l'organisation de cette joute continentale. Nous allons aussi intégrer les commissions de la fédération internationale pour plus d'ouverture et de coup de pouce à notre discipline » a expliqué Herley Ambinintsoarivelo en marge de sa réélection à la tête de la FMTT.

