Afrique: Sommet Afrique-France de Bamako - Hollande et le griot de Koulouba

Hollande et Barrow, deux vedettes aux trajectoires différentes : l'un s'en va par la force des choses, et l'autre doit être installé par la force.

Ce sommet Afrique-France aura au moins permis au président français de sortir de son pitoyable quinquennat et les hommages à lui rendus ont éclipsé la thématique de la rencontre, reléguée au second plan.

Jugez-en vous-mêmes : « Je rends hommage à un homme dont nous sommes quelques-uns dans une salle à oser pouvoir dire que de tous les chefs d'Etat français, il (Hollande) aura été celui dont le rapport à l'Afrique aura été le plus loyal et le plus sincère. »

Décidément, le président malien Ibrahim Boubacar Kéita (IBK) ne fait pas les choses à moitié : quand ce ne sont pas des larmes de compassion qu'il verse sur les dépouilles des deux journalistes de RFI Ghislaine Dupont et Claude Verlon, tués à Kidal en novembre 2013 par des terroristes alors qu'il y étaient en reportage, c'est en véritable griot manding qu'il s'adresse à son homologue français, le couvrant de toutes les qualités et de toutes les vertus.

Copyright © 2017 L'Observateur Paalga. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.