Afrique: CAN 2017 - Florent Ibenge s'attend à un match costaud face au Maroc

Du lourd lundi à Oyem: la Côte d'Ivoire, tenante du titre, démarre contre le Togo de Claude Le Roy et Adebayor, tandis que le Maroc d'Hervé Renard se mesure aux Léopards de RD Congo, dans le groupe C de la CAN 2017.

Pour la RD Congo coaché par Florent Ibenge, sa montée en puissance et son attaque prolifique lui offre de bonnes bases pour démarrer cette CAN 2017, même si la blessure de Bolasie a été un véritable coup dur. Ce lundi les Léopards démarrent la compétition face au Lions de l'Atlas.

Pour le sélectionneur des Léopards congolais, Florent Ibenge, il s'agit, contre le Maroc, d'un « match costaud » et d'une « confrontation difficile en perspective ».

« Nous sommes très attendus et on nous donne parmi les favoris. Nous allons donc faire de notre mieux pour être à la hauteur et nous avons travaillé dur à cet effet en dépit d'une préparation tardive », a souligné Ibenge, relevant que pour espérer sortir vainqueur de cette rencontre, «il va falloir vraiment mouiller le maillot ».

Il a, au passage, regretté le « mouvement d'humeur » d'une journée observé par ses joueurs pour réclamer leurs primes, notant que son équipe a le devoir de se racheter sur le terrain afin que « tout se remette en ordre ».

La RD Congo a largement terminé en tête de sa poule de qualifications de la CAN 2017 (5 victoires, 1 défaite), devançant la République Centrafricaine, l'Angola et Madagascar. Mais surtout, la RD Congo était avec 16 buts la deuxième meilleure attaque de la phase de qualification derrière l'Algérie.