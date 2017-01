Afrique: CAN 2017/Renard - « Faire de notre mieux pour gagner » face à la RDC

Placé dans le groupe C, le Maroc va faire son entrée en lice dans la CAN 2017 face à la RD Congo. La sélection du royaume chérifien a été décimée par une cascade de blessures ayant touché 4 joueurs clés, à l'heure des préparatifs de la CAN 2017. Même si Hervé Renard a trouvé leurs remplaçants, les Lions de l'Atlas sont arrivés au Gabon, comme... des Lions blessés. Si le onze de départ des Lions de l'Atlas reste pétri de talent, il faudra se méfier de cette sélection congolaise.

« Contre la RDC, nous nous attendons à un adversaire de taille, qui a terminé 3è en 2015 et avait été vainqueur auparavant du Championnat d'Afrique des nations des joueurs locaux (CHAN) », a affirmé Hervé Renard.

La poule de la mort ? Entre le Maroc de Mehdi Benatia, le Togo d'Emmanuel Adebayor, le Congo de Cédric Bakambu et la Cote d'Ivoire de Serge Aurier, autant dire que le niveau sera relevé dans cette poule C de la CAN 2017.

« Depuis le tirage au sort, ajoute le technicien français, nous savions que nous sommes logés dans un groupe difficile avec des adversaires de qualité, mais nous avons eu une bonne préparation et nous allons faire de notre mieux pour gagner, même si le premier match est toujours difficile ».

Évoquant l'absence de joueurs importants au sein des Lions de l'Atlas à cause de blessure (Amrabet, Belhenda, Boufal, Tannane, ainsi qu'Ismail Haddad qui ne s'est totalement pas encore remis), Hervé Renard, a regretté que son groupe se retrouve privé des services de ces joueurs, notant qu'il fait confiance aux remplaçants et que l'essentiel est d'être prêt physiquement et mentalement.

Les Lions du Maroc font partie des grands favoris à la qualification pour le second tour de la CAN 2017, dans ce groupe C.