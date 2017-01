Burkina Faso: An I de l'attentat du 15 janvier - Un silence de mort contre l'horreur

Il s'est ensuite incliné devant le portrait des 30 victimes et a salué les familles présentes. Arrêtés devant la photo de leur frère, père, mère, époux disparus, certains avaient du mal à contenir leurs larmes qui, un an après, n'avaient toujours pas séché.

J'appelle à une forte collaboration entre les populations et les FDS pour lutter conséquemment contre les ennemis de la démocratie et du développement », a-t-il plaidé.

Le Président du Faso a ensuite exhorté ses concitoyens à une union sacrée derrière cet objectif. « La lutte contre le terrorisme et le grand banditisme est une lutte de tous les jours et de tous les Burkinabè.

A eux s'ajoutent une foule d'anonymes qui sont venus spontanément à l'appel de la patrie pour dire non au terrorisme. Des éléments des forces de défense et de sécurité, en première ligne lors de l'attaque, ferment la marche. Tel un cortège funéraire à pied, la foule s'est ébranlée aux environs de 14h40.

Le 15 janvier 2016, des cris d'horreur ont déchiré la nuit sur l'avenue Kwame N'Krumah. Un an après, le Burkina a rendu un hommage aux 30 victimes des attentats du Cappuccino et du Splendid Hotel à travers une marche silencieuse.

Cela fait bientôt un an que des terroristes ont perpétré une attaque au restaurant Capuccino et à Splendid Hôtel à Ouagadougou.

