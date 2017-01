Gambie: Yahya Jammeh reste campé sur ses positions

La Gambie est plongée dans une grave crise depuis que Yahya Jammeh a annoncé le 9 décembre qu'il ne reconnaissait plus les résultats de l'élection présidentielle du 1er décembre 2016. Une semaine plus tôt, il avait cependant félicité Adama Barrow pour sa victoire.

J'appelle tous les Gambiens à vaquer à leurs occupations et je vous dis à tous que la Gambie va réussir à conserver sa paix, sa sécurité et sa stabilité. »

« J'ai aussi rappelé, continue M. Jammeh dans son allocution, ma demande à madame la présidente et aux autorités de la Cédéao à nous aider à mettre en place cette Cour suprême et à permettre la disponibilités de juges.

