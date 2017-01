Ile Maurice: Relations sexuelles avec mineure - «Elle m'a dit qu'elle avait 16 ans»

«Elle m'a menti en me disant qu'elle avait 16 ans, alors qu'elle n'en avait que 13», dit d'emblée l'accusé, qui est helper. L'habitant de Petite-Rivière soutient qu'il s'était d'abord lié d'amitié avec la présumée victime en février 2012 avant qu'ils ne sortent ensemble. Deux mois plus tard, ils se seraient retrouvés chez la tante du jeune homme pour avoir des relations sexuelles. Selon l'acte d'accusation, cela s'est produit une seconde fois, le 19 juin 2012.

Mais cette dernière étant mineure, le jeune homme est poursuivi sous deux accusations formelles de wilfully and unlawfully have sexual intercourse with minor. Défendu par Me Jaysingh Chummun, il comparaîtra devant la cour intermédiaire, ce lundi 16 janvier.

C'est lors d'une séance de prière qu'ils se seraient rencontrés. Et après avoir fait connaissance, Soobiraj Ramnath, alors âgé de 18 ans, et la jeune fille auraient eu des relations sexuelles en avril 2012.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.