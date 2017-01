Madagascar: Urban Café - Foxy's Band rend hommage aux mélodies du 70's

Une grande épopée musicale des plus transcendantes, c'est ce à quoi le public mélomane de la capitale a eu droit dans la soirée du vendredi, du côté d'Antsahabe. Sobrement intitulé « The preach of the wild wind » ou La prédiction du vent sauvage dans la langue de Molière, le cabaret concert que le trio Foxy's Band a tenu au sein de l'Urban Café Antsahabe, s'est affirmé comme étant transcendantal.

Il fait hommage à ce que Foxy à la guitare et au chant, Jiarry à la basse et Herizo à la batterie, considèrent comme l'âge d'or de la musique, à savoir les années 70 et 80.

La soirée s'est vu orner de ces douces mélodies qui ont bercé la jeunesse de ce trio de mélomanes enchanteurs. Fort d'un charisme et d'un style bien distingué, ainsi que d'une passion particulière, Foxy's Band a enivré d'un bonheur musical exceptionnel, le public de l'Urban Café.

Durant quelques heures, le public s'est senti comme à la bonne époque de Woodstock, alors que Foxy's Band enchante son auditoire généralement avec ses interprétations de Jimmy Hendrix et de Bob Marley, mais également de Chuck Berry et de Prince. Charismatique et auréolé d'un esprit rock and roll des plus énergiques, Foxy's Band continue son petit bonhomme de chemin, en route vers le soleil couchant.