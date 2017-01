Madagascar: CAN 2017 - Des efforts pour rien à la TVM

Une grande épopée musicale des plus transcendantes, c'est ce à quoi le public mélomane de la… Plus »

« Depuis que cette station procède à des essais techniques, les images de la TVM sont perturbées. Son émetteur de fabrication chinoise, est dépourvue de filtre pour ne pas brouiller les fréquences avoisinantes» explique un technicien de la chaîne nationale visiblement embarrassé et impuissant. Selon des indiscrétions, des tentatives de rapprochement ont eu lieu mais sans résultats. Des téléspectateurs accros de foot et révoltés par la situation fulminent. « Si la TVM est devenue inutile, qu'on la ferme» crient-ils en chœur.

Une initiative que l'on doit à l'ORTM reconfiée à Johary Ravoajanahary pour permettre à la majorité de la population de suivre cet évènement qui captive tous les continents et que la télévision nationale retransmet depuis vingt ans. Des efforts malheureusement anéantis par une qualité exécrable des images. Du coup les matches d'hier entre d'une part le Gabon et la Guinée Bissau (1-1) et d'autre part entre le Cameroun et le Burkina Faso (1-1) étaient pratiquement invisibles. Les techniciens de la TVM n'y sont pour rien. La faute en est aux essais techniques d'une nouvelle station de télévision appartenant au Président de la république dont la fréquence jouxte celle de la TVM.

