Madagascar: Tourisme de croisière - Le bateau « Nautica » a touché le port de Nosy-Be

C'est le bateau de croisière « Nautica » qui a touché le port de Nosy-Be hier.

C'est un produit rassemblant les pays membres des Îles Vanille dont Madagascar pour la promotion de la destination Océan Indien.

Près de 500 touristes de haut de gamme. Tel est le nombre de passagers transportés par le bateau de croisière baptisé « Nautica » de la société Oceania Cruises appartenant au groupe Holding Norwegian Corporation Ltd et qui a touché hier le port de Nosy-Be. C'est Madagascar Airtours S.A qui s'est chargé de sa réception dans le cadre de ses activités Tour operating. « La particularité des bateaux de croisière que nous réceptionnons est que ce sont des paquebots de luxe, soit des bâtiment à cinq étoiles. Un autre bateau de croisière issu de ce même groupe débarquera dans la Grande Ile en mars 2017 », a expliqué Olivia Madhow-Rasoamanarivo, la dirigeante de Madagascar Airtours S.A.

Un an de réservation. Presque la majorité de ces croisiéristes ont débarqué pour découvrir la nature et la biodiversité de la Grande Ile dans le cadre des excursions marines et terrestres organisées en une journée. A part les visites, ils se rendent également au marché de « Bazary Be » pour acheter des articles de souvenirs surtout les produits artisanaux. Il y a également eu des animations culturelles et folkloriques. Notons que ce type de bateaux de croisière travaillant avec le Tour Operateur local, pour la réservation s'effectue une année en avance pour ses clients. « Nous formons bien notre équipe car entre 80% et 90% de ces touristes haut de gamme sont des ressortissants américains. Ils sont notamment des retraités exigeant des services de luxe. Ceux qui sont encore en activité sont des présidents ou vice-présidents ou bien des administrateurs d'entreprise », a-t-elle poursuivi.

Onze touchées. Dans la foulée, la population locale tire directement des retombées économiques positives du tourisme de croisière. « En effet, elle rentre avec son dû à la fin de la journée. Nous mobilisons entre autres, une centaine de guides touristiques locaux pour accueillir ces croisiéristes, sans parler de la location des voitures et des petits bateaux sur place. Les restaurateurs, les groupes artistiques et les artisans en bénéficient également, car leurs prestations sont déjà incluses dans le package de produits proposés aux bateaux de croisière. Il faut savoir que nous sommes le premier à réceptionner des bateaux de croisières dans le pays. C'était dans les années 70. Nous opérons dans tous les ports, mais en particulier à Nosy-Be où il y avait onze touchées lors de la saison précédente », a-t-elle enchaîné.

Economie bleue. Par ailleurs, le tourisme de croisière est désormais un produit rassemblant les pays membres des Îles Vanille dont Madagascar pour la promotion de la destination Océan Indien. « Madagascar a tout les atouts pour l'exploiter dans le cadre du développement de l'économie bleue. C'est une manne sur le plan économique. Nous, les opérateurs touristiques, allons tirer profit de l'extension du port de Toamasina. Nous remercions également l'Etat d'annuler les droits de visa pour les croisiéristes, car cela pourra être le prix d'une excursion », a conclu Olivia Madhow Rasoamanarivo.