Madagascar: Marc Ravalomanana à Washington - Rencontre avec des responsables de la Banque mondiale

GTT . Marc Ravalomanana n'a pas oublié la diaspora malgache établie en Amérique du Nord. Toujours d'après notre source, le GTT « ressent un profond déplaisir par rapport à la situation de Madagascar ». En effet, bien qu'elle soit éparpillée dans le monde (aux Etats-Unis et en Europe), elle reste proche de l'actualité nationale et joue le rôle d'observateur. Compte-tenu des circonstances, la diaspora va réagir et « conjuguer des efforts pour que Marc Ravalomanana puisse revenir au pouvoir », nous confie la même source.

L'ancien président de la République, Marc Ravalomanana, a été reçu vendredi dernier par des responsables de la Banque mondiale, en l'occurrence, Makhtar Diop, vice-président Afrique ; et Hafez Ghanem (ancien représentant résident de la Banque à Madagascar), vice-président Moyen- Orient et Afrique du Nord. Leur rencontre a été, notamment, axée sur le développement de la Grande Ile mais également sur la recherche de l'intérêt supérieur de la Nation. Par ailleurs, une source a indiqué que « le vice-président Afrique de la Banque mondiale, Makhtar Diop, séjournera à Nosy-Be ». Loin de Tana où le pouvoir recevra en revanche, le président turc Raycep Tayyip Erdogan.

