Madagascar: MAPAR et MMM - Des « Mpamadika palitao » à Iavoloha

De leur côté, les Benja Urbain Andriantsizehena (VPM/MMM), Raherisoa Vololona et autres dissidents MAPAR souhaitent adhérer au sein du futur gouvernement. Reste à savoir si le président Hery Rajaonarimampianina fera encore confiance à ces politiciens « caméléons » qui changent de couleur politique suivant la situation et selon le rapport de force sur l'échiquier politique.

Deux délégations composées essentiellement de membres dissidents du parti « MAPAR » d'Andry Rajoelina et du « MMM » de Hajo Andrianainarivelo. A l'approche du remaniement gouvernemental, les « Mpamadika palitao » décident de faire un clin d'œil au Chef de l'Etat. Certainement, les Maharante Jean de Dieu, Ndahimananjara Johanita et consorts cherchent à tout prix à être reconduits à leur poste.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.