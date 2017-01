Madagascar: Délestage à Ambositra - La population à bout de nerf...

7 heures . Actuellement la population de la ville d'Ambositra est victime du délestage, avec seulement 7 heures d'électricité par jour. C'est-à-dire que le courant est disponible de 9h de matin, jusqu'à 12h et ne reprend qu'à 18h pour être à nouveau coupé à 22h. C'est une reprise difficile des activités en ce début d'année, font remarquer les usagers à bout de nerf avec ce délestage à répétition tous les mois. A la longue, la situation risque de s'aggraver. Avec l'instabilité économique, la stabilité sociale risque d'être beaucoup moins... stable, notent les observateurs. Les activités du secteur privé comme celles du secteur public ne sont plus en mesure de fonctionner à plein temps, avec comme éternelles victimes, les contribuables qui vivent dans l'impasse d'une insécurité grandissante, d'un lendemain incertain, avec des conséquences incommensurables.

A cause de l'insuffisance de carburant, et en application des mesures d'austérité, la Jirama d'Ambositra, depuis quelques jours, a dû avoir recours au délestage pour subsister quelques jours de plus. A l'allure où se dégradent les choses, la situation risquerait de tourner au vinaigre, avec une pénurie totale de gasoil, car la ville sera alors totalement privée d'électricité.

