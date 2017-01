Madagascar: Concert de midi - Mireille Rakotomalala, Reinhard Schwarte... à l'affiche du premier trimestre !

Mireille Rakotomalala fait partie des artistes à l'affiche du concert de midi de ce premier trimestre.

Pas de changement pour cette année ! Mozarteum Madagascar continuera d'enchanter les amoureux de musique classique avec ses concerts de midi. La saison 2017 va d'ailleurs être ouverte par les solistes de l'AEM et Reinhard Schwarte.

Intense, plein d'émotions et souvent exceptionnel car dévoilant un répertoire et un groupe inédit et plein de surprises, la plupart du temps, le concert classique de midi, organisé par l'association Madagascar Mozarteum, revient cette année avec le même esprit et le même concept, au même endroit à la même heure. Autrement dit, chaque troisième mercredi du mois à l'IFM Analakely (Institut Français de Madagascar). Une nouvelle qui ravit certainement les amateurs. Les concerts classiques de midi mettent d'autant plus en valeur, non seulement les interprètes internationaux mais également et surtout malgaches qui reprennent les œuvres de grands compositeurs classiques (Mozart, Haendel, Verdi, Beethoven, Bach, Hayden... ), ou partageant avec le public des œuvres traditionnelles et/ou folkloriques.

Voyage. Dès le 18 janvier, Madagascar Mozarteum mettra sous les feux des projecteurs d'excellents artistes. Il s'agit des solistes de l'AEM (Académie d'Enseignement Musical) : Linda Nirinarivelo Elyan, soprano, Paule Razafimahatratra, mezzo, Tantely Andriamanday alto accompagnés de Reinhard Schwarte au piano. Leur répertoire, pour l'instant, n'a pas encore été dévoilé, mais une chose reste sûre, ce sera un moment inédit. Le mois suivant, on aura droit à la prestation du groupe lyrique Maestria qui, une année, a émerveillé les fidèles de ce rendez-vous avec une magnifique interprétation des extraits de La Traviata de G. Verdi. S'il va proposer la même chose au menu ? Rien n'est moins sûr. Le 15 mars, ce sera le violoniste Adrien Marchand et la pianiste Mireille Rakotomalala qui feront voyager le public dans leur monde pendant 45 minutes. 45 minutes durant lesquelles les artistes plongent, selon les responsables de Madagascar Mozarteum, le public hors du temps et de l'espace. « Car ce qu'ils transmettent, c'est un message écrit dans la langue de l'âme, car l'âme est au-dessus des idées. L'âme est au niveau des archétypes, qui sont comme un parfum hautement concentré qu'on ne peut utiliser que fortement dilué ». Un moment fort intense et plein d'émotions en somme.