Madagascar: Badminton - Trois nouvelles ligues à constituer

Election 2018. La relève tarde à venir pour le badminton, c'est la raison pour laquelle la fédération mise sur la promotion de cette discipline. « Les garçons de plus de 17 ans ont du niveau surtout après leur participation aux Jeux des jeunes, mais, du côté des filles on manque cruellement de badistes » a continué le président de la fédération. Si bon nombre de fédérations procèdent au renouvellement de leur membre du comité exécutif, la FMB n'organise son assemblée générale élective qu'en 2018.

Vulgarisation. Actuellement, la fédération ne compte que trois ligues régionales à savoir Atsinanana, Analamanga et Vakinankaratra. A l'horizon 2018, multiplier le nombre de ligues à travers la politique de vulgarisation est dans l'objectif de la fédération. « Cette année on prévoit la constitution de la ligue d'Amoron'i Mania, d'ailleurs il y a déjà des clubs à Ambositra, mais, il faut les multiplier. Les ligues d'Atsimo-Andrefana et de Matsiatra-Ambony avec leur disposition d'un Gymnase seront mises en place d'ici la fin de l'année ou en 2018 » a fait savoir le président de la fédération malgache de badminton, Jean Aimé Ravalison.

Il s'est imposé par deux sets à un, 21-16, 15-21 et 21-16. Soaniaina du club SCI Itaosy chez les dames. Soaniaina de SCI Itaosy a survolé la compétition chez les dames en surclassant Hanitra de l'ASSJMBAD et Tony de Baobad en match triangulaire. Ces sommets nationaux qui ont permis aux techniciens de la fédération de voir de près le niveau des joueurs dans les différentes catégories.

