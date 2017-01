Madagascar: Barrage de Tanjombato - Complètement tari

Tel est le cas pour les lavandières qui exercent leurs activités le long des rives de l'Ikopa. A Tanjombato où nombre d'entre elles ont l'habitude de s'installer, l'eau est devenue si boueuse qu'il est impossible d'y faire la lessive, même si d'ordinaire, l'aspect trouble et la couleur jaunâtre de l'Ikopa fait déjà douter sur la propreté du linge qui y est lavé ! Les lavandières sont contraintes d'aller trouver un niveau d'eau plus acceptable, du côté d'Ambohimanambola. Pour elles comme pour le reste de la population, il leur tarde de voir la pluie enfin tomber en quantité suffisante. En tout cas, les prévisions font état d'un après-midi pluvieux, du moins, ce jour et demain.

Eau trouble. Dans les zones rurales et périurbaines, les activités agricoles sont sérieusement compromises. Les pluies abondantes qui devraient déjà être observées sur la partie centrale de la Grande Ile, accusent un sérieux retard et les paysans commencent à trouver le temps long en voyant les rizières s'assécher. La baisse du niveau de l'Ikopa ne rassure guère. Car ici aussi, des activités se retrouvent paralysées. Il s'agit essentiellement de petits travailleurs pour lesquels la rivière est une source de revenus.

L'eau est complètement tarie sur le barrage de Tanjombato. Conséquence du climat sec qui persiste depuis plusieurs semaines. La faible pluviométrie observée depuis la fin de l'année 2016 jusqu'en ce début d'année 2017 est, en partie, à l'origine du délestage en raison de l'insuffisance de production énergétique de la JIRAMA dans les centrales hydrauliques. D'où la nécessité du renforcement des productions dans les centrales thermiques qui assurent la majorité de la production d'électricité à Madagascar. Mais faute de quantité suffisante de carburants, ces centrales thermiques fonctionnent en pointillés. En dépit des récentes déclarations du directeur général adjoint de la JIRAMA sur la fin du délestage, la semaine dernière, celui-ci ne fait qu'empirer. Six heures par jour dans certains quartiers : trois heures durant la matinée et autant l'après-midi, ou le soir. Une situation qui a des répercussions sur la quasi-totalité des activités économiques.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.