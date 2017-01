Madagascar: Fédération handball - Rado Randrianarisoa brigue la présidence

A une semaine de la tenue de l'assemblée générale élective au sein de la fédération malgache de handball (FMHB), Rado Randrianarisoa est le deuxième candidat à la présidence de cette fédération.

« Le handball malgache est dans une situation alarmante. Et comme dit l'adage il vaut mieux tard que jamais et c'est pour cette raison que j'ai décidé de me porter candidat à la présidence de la fédération. Je suis confiant que mon équipe arrivera à relever le défi pendant ce mandat quadriennal » a expliqué Rado samedi à Ampefiloha. Redorer le blason. Un des maîtres mots de Rado Randrianarisoa est la vulgarisation et la promotion du handball dans le pays. « Sur les disciplines collectives, le handball ne fait pas le poids face aux autres qui arrivent à remplir les gymnases, à attirer les sponsors » a-t-il continué.

La formation des jeunes handballeurs, des techniciens et des dirigeants, le renforcement des actions vers le milieu scolaire c'est-à-dire le retour aux sources figurent parmi les programmes prioritaires du candidat. « Nous allons rendre plus accessible le handball au même rang que le football, le basket-ball. Pour ce faire, il faudrait l'implication de toutes les parties prenantes les clubs, les sections et les ligues. Le nombre de club ne cesse de diminuer. Combien de club a été dissous entre 2015 et 2016 ? Si on ne cite que le champion de Madagascar du HBCT. Nous allons soutenir de très près les ligues et les accompagner dans leur politique » poursuit, Rado. Lui qui n'est pas une nouvelle tête dans la discipline en étant le président du club Sporting.

Administration. Un des problèmes du handball malgache est le manque de compétition. Cette nouvelle équipe promet de bien définir le calendrier des compétitions en début d'année afin que tous les clubs puissent se préparer. La réforme de l'administration de la fédération est dans la ligne de mire du candidat. « La gestion de la fédération ne sera plus l'affaire d'une seule personne, mais, chaque membre du comité exécutif aura des attributions et responsabilités » a-t-il conclu. C'est aujourd'hui que Rado Randrianarisoa va déposer sa candidature au siège de la fédération.