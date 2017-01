Madagascar: Tennis / Championnat d'Afrique Australe - Les triplés Ranaivo sacrés

Leur nom n'est plus nouveau dans la petite balle jaune malgache. Les triplés Ranaivo, Toky en U14 garçons et la paire Mialy-Narindra en U14 filles ont été sacrés champions d'Afrique Australe à Windhoek, Namibie.

Les jeunes raquettes Malgaches ont justifié une fois de plus dans la région de l'Afrique Australe qu'ils sont des adversaires à battre. Au classement, l'Afrique du Sud termine à la première place avec 1520 points et Madagascar à la deuxième place avec 1200 points et Maurice complète le podium avec 715 points. Cette année encore, les triplés Ranaivo ont fait sensation à Windhoek, Namibie. Sur les 10 raquettes engagées à cette joute régionale qualificative pour les Championnats d'Afrique U14 et U16, deux jeunes ont atteint les finales en simple et quatre dans le tournoi du double. Après un parcours sans-faute, Toky Ranaivo, pensionnaire du centre au Maroc s'est imposé par deux sets à un, face au Sud-Africain, Connor Kruger en finale. Certes, il a remporté la victoire, mais il a beaucoup souffert au terme d'une joute tellement acharnée par 7/5, 5/7 et 7-6.

L'autre titre malgache est l'œuvre de ses sœurs, Mialy et de Narindra Ranaivo en double filles U14. C'est par deux sets à un, 3/6, 6/4 et 11/9 que les Malgaches ont défait les Sud-Africaines Gabriella Broadfoot et Christine Kruger. Les Ranaivo ont une fois de plus fait parler d'elles. Dans l'autre finale, Toky-Lanja a perdu devant le duo Rohan Loubser (Afrique du Sud), Connor Van Schalkwyk (Namibie) par deux sets à un 4/6, 7/5 et 5/10. Et en finale des U16 filles, Tsantaniony Iariniaina s'est inclinée face à la Sud-Africaine Delien Kleihans en deux sets à un, 5/7, 7/5 et 3/6. Lanja Rakotozandriny termine troisième en U14 garçons et Narindra en U14 filles devant sa jumelle Mialy Ranaivo. Ils sont six joueurs finalement qualifiés pour les Championnats d'Afrique juniors U14-U16 du 26 mars au 06 avril, où le pays hôte reste à déterminer. Il s'agit de Mialy et Narindra Ranaivo en U14 F, Toky Ranaivo et Lanja Rakotozandriny en U14 G, et Tsantaniony Iariniaina et Fitia Ravoniandro en U16 F.