Cote d'Ivoire: Taxis compteurs - La Matca annonce une opération immobilière pour les sociétaires

« Les chantiers qui nous attendent en cette nouvelle année 2017 sont aussi vastes que ceux de l'année dernière. Nous y travaillons avec la même abnégation et la même détermination ». Ces propos sont ceux tenus le 13 janvier 2017, à Abidjan, par le Directeur général de la Mutuelle d'Assurance des Taxis Compteurs d'Abidjan (MATCA), Guédou Elie Ousmane, lors du traditionnel petit déjeuner de presse de fin d'année de sa structure.

Selon Guédou Elie, les perspectives 2017 seront meilleures et prendront en compte la mise en place du projet de surveillance des taxis compteurs à l'aide de GPS, l'obtention de la certification à la norme ISO 9001 version 2015, la création d'un centre médical, ainsi qu'une radio de proximité. Il a aussi annoncé le lancement d'une opération immobilière pour les sociétaires.

Pour le Directeur général de la Matca, si la Mutuelle n'a pas sombré en 2009, c'est grâce à la conjugaison des efforts de sa direction, à la confiance de la Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire (BHCI) au soutien de la presse nationale.

« Plus de 7 ans après cet épisode d'entreprise au bord du gouffre, la Mutuelle présente un visage plus reluisant, parée de ses plus beaux habits.

Plus de 1,8 milliard de F CFA de sinistres payés en 2016 (chiffres à consolider par l'assemblée générale de février prochain), un chiffre d'affaires de 7 milliards de FCFA.

Cette embellie économique et financière s'est accompagnée d'une politique managériale et de mesures audacieuses, meublées par de nombreux projets et activités », a expliqué Guédou Elie.

Faisant savoir par ailleurs que la politique de décentralisation des services est en marche avec l'ouverture d'une 3e agence aux II-Plateaux Vallons, tout comme le service dépannage ou de remorquage qui est plus que jamais une réalité.