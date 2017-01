Ile Maurice: Triolet - Enfin une station de taxis digne de ce nom

Partagez cet article

Ce projet était attendu depuis plus de dix ans : la station de taxis (taxi stand) de Triolet a enfin été finalisée. Situé dans le centre, vis -à- vis de l'ex-cinéma Anand, sur la route principale, ce site apporte du réconfort à une quinzaine de chauffeurs qui, jusqu'à récemment, étaient obligés de se garer sur le chemin. Avec les inconvénients que cela entraînait : contraventions, embouteillages, risques pour les piétons, entre autres.

Rajub Auleear, le président du village, est soulagé car, ce projet, dit-il, s'est concrétisé après plusieurs négociations et discussions. «À un certain moment, nous n'avions plus d'espoir et cela devenait de plus en plus agaçant pour nous, les membres du conseil. Les chauffeurs de taxis venaient nous voir car ils recevaient trop de contraventions.»

Jean-Yves Bayaram, chauffeur de taxi, explique que l'endroit où est aménagé la station était préalablement utilisé comme tel par ses collègues et lui, sauf que les chauffeurs ne pouvaient pas s'y garer convenablement, à cause d'un gros arbre qui trônait au milieu du site. De ce fait, ils étaient obligés de ranger leur véhicule sur la route, quitte à être verbalisés par la police.

Selon le vice-président du conseil de district de Pamplemousses, la station de taxis sera inaugurée d'ici fin janvier mais, entre-temps, elle est déjà utilisée par de nombreux taxis. Néanmoins, Jean- Yves Bayaram confie qu'il y a d'autres infrastructures à ajouter à ce lieu, pour le rendre plus fonctionnel, comme des toilettes publiques ainsi que des lampadaires. «Nous sommes ici du matin au soir et, donc, des toilettes sont très importantes », explique-t-il.

Autre point soulevé: la présence de marchands ambulants. Nitin Ramsahye, travailleur social, avance que ce même endroit est fréquenté par des colporteurs. «Il faut absolument que les autorités agissent. Il est important de mettre un panneau pour indiquer que ces marchands n'ont pas le droit de travailler à la station de taxis», ajoute-t-il.

Par ailleurs, un jardin d'enfants à l'arrière du taxi stand est dans un état déplorable. Il serait davantage le repaire de personnes à l'allure louche plutôt qu'un lieu de détente pour les enfants. «Ce jardin est devenu un vrai dépotoir et nos enfants ne peuvent plus le fréquenter », s'insurge Nitin Ramsahye. Qui lance un appel au conseil de district de Pamplemousses pour prendre les actions nécessaires.

À Triolet, les membres du public sont nombreux à prendre des taxis pour aller vers les régions avoisinantes comme Grand-Baie, Pointe-aux-Piments, Solitude, entre autres, car les tarifs de bus et de taxi sont similaires. Mais, selon Jean Yves Bayaram, les taxis seraient plus demandés pour des «courses» vers les hôpitaux et les cliniques.