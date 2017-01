Afrique: France/Afrique - La novation

Mais pour permettre aux pays africains «d'assurer eux mêmes la sécurité des africains», l'armée française formera jusqu'a 25.000 soldats africains par an, contre 20 000 actuellement, en particulier sur le déminage, le renseignement et les forces spéciales.

Certes, une évolution doctrinale s'est produite. L'intervention militaire française ne peut se faire que si elle est sollicitée par l 'Etat africain et non de façon imposée. La France ne se dérobe pas mais elle insère son action militaire sous la protection internationale.

Mais nécessité fait loi. Les poussées islamistes et les actions terroristes ont remis la France face à ses responsabilités et le pouvoir socialiste français est intervenu sans hésitation pour éviter la dislocation des Etats.

Paradoxe supplémentaire, cette action militaire a été décidée par un président socialiste. Traditionnellement, le camp socialiste ne jurait que par l'approfondissement démocratique et préférait les exécutifs faibles et les oppositions aux pouvoirs forts.

Copyright © 2017 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.