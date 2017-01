Burkina Faso: La FIFA officialise la compétition à 48 équipes pour 2026

Ce système doit permettre à la coupe du monde de football de ne pas durer plus d'un mois, comme c'est le cas depuis l'édition 1998 en France. Le but n'étant évidemment pas de lasser les amoureux de ballon rond.

Elle devrait ainsi accorder à l'Asie deux fois plus de places en phase finale du tournoi. L'Afrique, dans cette nouvelle répartition, est par ailleurs loin d'être lésée. Elle devrait en effet doubler son quota de places, passant de cinq représentants en 2018 et en 2022 à 9 ou 10 par la suite.

Ce 10 janvier 2017, la Fifa a voté une hausse du nombre d'équipes qui vont participer à la plus importante manifestation sportive après les Jeux olympiques d'été. La phase finale de la coupe du monde se jouera certes encore à 32 équipes en 2018 (Russie) et en 2022 (Qatar). A partir de 2026, un quart des pays de la planète disputeront la phase finale avec 48 équipes.

